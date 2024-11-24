Елена Вяльбе оценила уровень стартовых гонок на 1-м этапе Кубка России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила уровень стартовых гонок на первом этапе Кубка России — 2024/2025.

«Хорошие гонки, интересные. Конечно, всегда мы, как говорится, ждём яркой борьбы между лидерами. Но Саша Большунов, мне кажется, не так хорошо себя чувствует после болезни, а что касается женщин – у нас нет лидеров по уважительным абсолютно причинам. Я говорю о Степановой и Терентьевой в девичестве Непряевой. Поэтому мы видим на пьедестале новых людей.

Вот Лидия Горбунова выиграла, не так часто она выигрывает этапы Кубка России. В целом всё хорошо, надеюсь, что самое главное, наверное, теперь это погода. Будем молиться, чтобы не было морозов. Потому что мы здесь остаёмся и на второй этап Кубка России в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сложились в Тюмени», — сказала Вяльбе проекту «На лыжи».

Напомним, Савелий Коростелёв стал победителем гонки на 15 км с раздельным стартом классическим стилем в рамках первого этапа Кубка России — 2024/2025. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал седьмой результат. Среди женщин победительницей в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км стала Лидия Горбунова.