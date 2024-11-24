Терезе Йохауг стала второй в разделке на 10 км свободным стилем в Бейтостолене

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств норвежская лыжница Терезе Йохауг заняла второе место по итогам коньковой разделки на 10 км свободным стилем. Победителем гонки стала пятикратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Хейди Венг. Она преодолела дистанцию за 27.23,2.

Лыжи. Бейтостолен (Норвегия). Разделка свободным стилем, 10 км. Женщины: