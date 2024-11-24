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«Хотела взять реванш». Венг — о победе в разделке на 10 км свободным стилем в Бейтостолене

«Хотела взять реванш». Венг — о победе в разделке на 10 км свободным стилем в Бейтостолене
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Пятикратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Хейди Венг прокомментировала победу в коньковой разделке на 10 км свободным стилем в Бейтостолене (Норвегия).

«Да, никто бы не поверил, думаю. Это было здорово. Очень хотела взять реванш за вчерашний день, потому что, как мне кажется, сделала шаг вперёд в этом году, и думаю, что вчера была немного позади.

Сегодня смогла лучше выдержать повороты и так далее, а это очень важно, если вы хотите быть так же хороши, как Терезе. Она продолжает идти до конца, а я не так хороша в этом. Может быть, в этом году мне удастся добиться некоторого прогресса, так что мне будет приятно, если смогу это сделать», — приводит слова Венг NRK.

Терезе Йохауг заняла второе место по итогам коньковой разделки на 10 км свободным стилем в Бейтостолене.

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