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Елена Вяльбе поделилась подробностями переноса этапа Кубка России из Тюмени

Елена Вяльбе поделилась подробностями переноса этапа Кубка России из Тюмени
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о переносе второго этапа Кубка России сезона-2024/2025 по лыжным гонкам из Тюмени в Вершину Тёи.

«Как только из Тюмени уже официально сообщили, что отменяют наш этап, я изучала, в первую очередь, погоду в Вершине Тёи, другие регионы даже не рассматривала. Увидела, что в ближайшие две недели всё благоприятно, морозов нет. Позвонила Сергею Владимировичу Качану, он сказал: да, мы готовы, проведём. Это всё будет такими общими усилиями, потому что федерация тоже частично на себя берёт финансирование этих соревнований. Надеюсь, проведём успешно.

Могут ли нам отказать регионы? Нам никогда никто не отказывал, такое может быть только по одной причине – если в регионе нет снега. У нас сейчас на самом деле ситуация сложная в Сыктывкаре, не так много снега в Чусовом, но при всём при этом там сейчас пошли — особенно ночью — очень холодные температуры, я надеюсь, что они просто «настреляют» нам снега. Лыжники, как и биатлонисты, горнолыжники, фристайлисты, зависят от снега. Но у нас ещё не было такого, чтобы регион сказал: «Нет, мы не можем», — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».

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