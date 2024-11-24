Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Эбба Андерссон с большим отрывом победила в разделке на открытии сезона в Швеции

Эбба Андерссон с большим отрывом победила в разделке на открытии сезона в Швеции
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон одержала уверенную победу в гонке с раздельного старта 10 км свободным стилем на открытии лыжного сезона в Швеции, который проходит в Бруксвалларне. Она преодолела дистанцию за 28.09,9.

Её преимущество над Майей Дальквист, занявшей второе место, составило 54,3 секунды. Тройку призёров замкнула Моа Лундгрен с отставанием от победительницы в 1.11,0.

Лыжи. Бруксвалларна (Швеция). Разделка свободным стилем, 10 км. Женщины:

  1. Эбба Андерссон — 28.09,9
  2. Майя Дальквист — отставание 54,3
  3. Моа Лундгрен +1.11,0
  4. Луизе Линдстрём +1,24.0
  5. Эвелина Круселл +1.52,7
Материалы по теме
Терезе Йохауг стала второй в разделке на 10 км свободным стилем в Бейтостолене
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android