Эбба Андерссон с большим отрывом победила в разделке на открытии сезона в Швеции

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон одержала уверенную победу в гонке с раздельного старта 10 км свободным стилем на открытии лыжного сезона в Швеции, который проходит в Бруксвалларне. Она преодолела дистанцию за 28.09,9.

Её преимущество над Майей Дальквист, занявшей второе место, составило 54,3 секунды. Тройку призёров замкнула Моа Лундгрен с отставанием от победительницы в 1.11,0.

Лыжи. Бруксвалларна (Швеция). Разделка свободным стилем, 10 км. Женщины:

Эбба Андерссон — 28.09,9 Майя Дальквист — отставание 54,3 Моа Лундгрен +1.11,0 Луизе Линдстрём +1,24.0 Эвелина Круселл +1.52,7