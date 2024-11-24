Эбба Андерссон с большим отрывом победила в разделке на открытии сезона в Швеции
Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон одержала уверенную победу в гонке с раздельного старта 10 км свободным стилем на открытии лыжного сезона в Швеции, который проходит в Бруксвалларне. Она преодолела дистанцию за 28.09,9.
Её преимущество над Майей Дальквист, занявшей второе место, составило 54,3 секунды. Тройку призёров замкнула Моа Лундгрен с отставанием от победительницы в 1.11,0.
Лыжи. Бруксвалларна (Швеция). Разделка свободным стилем, 10 км. Женщины:
- Эбба Андерссон — 28.09,9
- Майя Дальквист — отставание 54,3
- Моа Лундгрен +1.11,0
- Луизе Линдстрём +1,24.0
- Эвелина Круселл +1.52,7
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