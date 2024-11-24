«Ничего не закончено». Юлия Ступак — о продолжении спортивной карьеры

Олимпийская чемпионка российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала информацию о завершении карьеры. Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила сомнение в возвращении Ступак в спорт.

«Могу ответить так: пока я сама не сказала — ничего ещё не закончено. Этот сезон посвящаю семье, другим направлениям в своей жизни. Планирую сбегать пару марафонов. Буду заканчивать — обязательно сообщу», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

28-летняя Ступак — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира.