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«На фига мы вообще тренируемся?» Вяльбе — о перспективах выступления на Олимпиаде-2026

«На фига мы вообще тренируемся?» Вяльбе — о перспективах выступления на Олимпиаде-2026
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о перспективах выступления российских лыжников на Олимпийских играх — 2026.

— Олимпиада от FIS вообще никак не зависит.

— Вы верите, что наши ребята поедут в Италию в 2026 году на Олимпиаду?
— Не знаю. Сложно сказать. Мне кажется, очень как-то это всё будет восстанавливаться медленно. Но я хотела бы, чтобы всё же какие-то здравые мысли у людей были. Теряют от этого все. Реально теряют все. И в том числе болельщики уходят. И деньги они там теряют. И всё это все прекрасно понимают. Но знаете, как это — назло бабушке отморожу уши, но шапку не надену.

— Но верите?
— Ну а как, если не верить? Тогда на фига мы вообще все тут тренируемся, что-то делаем — ради чего? — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».

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