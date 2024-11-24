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Вяльбе ответила, кто может заменить Терентьеву и Степанову в роли лидеров

Вяльбе ответила, кто может заменить Терентьеву и Степанову в роли лидеров
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала лыжниц, которые в перспективе могут заменить Наталью Терентьеву и Веронику Степанову в качестве лидеров женской сборной.

«Что касается вопроса о лидерстве у женщин, я, честно скажу, надеюсь, что в дистанционном зачёте это будет Кулешова, Горбунова. В спринте у нас есть Фалеева, хотя Фалеева такая спринтерша, знаете ли… Она периодически и на дистанциях заезжает ещё так, что мама не горюй! Не знаю, думаю, вот на сегодняшний день, наверное, вот эти девчонки как-то между собой будут разбираться.

Алина Пеклецова у нас девочка амбициозная. Из молодёжи ещё есть Катюшка Никитина. Наверное, они будут чередоваться. Одна больше в классике, другая больше в коньке будет выигрывать. Посмотрим», — сказала Вяльбе проекту «На лыжи».

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