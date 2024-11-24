Андреас Фьорден Рее выиграл разделку свободным стилем в Бейтостолене, Крюгер стал 4-м
Норвежский лыжник Андреас Фьорден Рее выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на домашнем турнире в Бейтостолене, который считается открытием мирового сезона у лыжников. Он преодолел дистанцию за 23.51,0.
Второе место занял австриец Мика Фермойлен с отставанием в 8,8 секунды от победителя. Тройку призёров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+13,1).
Лыжи. Открытие сезона в Бейтостолене (Норвегия). Разделка — 10 км, свободный стиль. Мужчины:
- Андреас Фьорден Рее (Норвегия) — 23.51,0.
- Мика Фермойлен (Австрия) — отставание 8,8.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 13,1.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 15,5.
- Ян Томас Йенссен (Норвегия) + 46,9.
Комментарии