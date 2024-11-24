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Андреас Фьорден Рее выиграл разделку свободным стилем в Бейтостолене, Крюгер стал 4-м

Андреас Фьорден Рее выиграл разделку свободным стилем в Бейтостолене, Крюгер стал 4-м
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Норвежский лыжник Андреас Фьорден Рее выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на домашнем турнире в Бейтостолене, который считается открытием мирового сезона у лыжников. Он преодолел дистанцию за 23.51,0.

Второе место занял австриец Мика Фермойлен с отставанием в 8,8 секунды от победителя. Тройку призёров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+13,1).

Лыжи. Открытие сезона в Бейтостолене (Норвегия). Разделка — 10 км, свободный стиль. Мужчины:

  1. Андреас Фьорден Рее (Норвегия) — 23.51,0.
  2. Мика Фермойлен (Австрия) — отставание 8,8.
  3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 13,1.
  4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 15,5.
  5. Ян Томас Йенссен (Норвегия) + 46,9.
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