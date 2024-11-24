Андреас Фьорден Рее выиграл разделку свободным стилем в Бейтостолене, Крюгер стал 4-м

Норвежский лыжник Андреас Фьорден Рее выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на домашнем турнире в Бейтостолене, который считается открытием мирового сезона у лыжников. Он преодолел дистанцию за 23.51,0.

Второе место занял австриец Мика Фермойлен с отставанием в 8,8 секунды от победителя. Тройку призёров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+13,1).

Лыжи. Открытие сезона в Бейтостолене (Норвегия). Разделка — 10 км, свободный стиль. Мужчины: