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Елена Вяльбе ответила, когда Наталья Терентьева сможет вернуться к соревнованиям

Елена Вяльбе ответила, когда Наталья Терентьева сможет вернуться к соревнованиям
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможном возвращении олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой на соревнования после рождения ребёнка.

«Я, конечно, очень надеюсь, что в этом сезоне мы уже Наталью Терентьеву увидим. Но при этом, как говорится, я человек приземлённый, понимаю, что в первой гонке не факт, что она должна быть даже в десятке. Сами понимаете, она не так давно родила ребёнка, хоть и тренируется, большая молодец, и кормит.
У нас вообще все девочки огромные молодцы, они, несмотря на то что становятся мамами, в отличие от меня — я-то уехала, оставила ребёнка бабушке, — а они ездят, кормят, тренируются, просто преклоняюсь перед ними. Умницы», — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».

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