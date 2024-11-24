Елена Вяльбе ответила, когда Наталья Терентьева сможет вернуться к соревнованиям

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможном возвращении олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой на соревнования после рождения ребёнка.

«Я, конечно, очень надеюсь, что в этом сезоне мы уже Наталью Терентьеву увидим. Но при этом, как говорится, я человек приземлённый, понимаю, что в первой гонке не факт, что она должна быть даже в десятке. Сами понимаете, она не так давно родила ребёнка, хоть и тренируется, большая молодец, и кормит.

У нас вообще все девочки огромные молодцы, они, несмотря на то что становятся мамами, в отличие от меня — я-то уехала, оставила ребёнка бабушке, — а они ездят, кормят, тренируются, просто преклоняюсь перед ними. Умницы», — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».