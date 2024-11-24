Муж Йохауг взял отпуск за свой счёт до 21 марта, чтобы помочь жене в подготовке к ЧМ-2025

Нильс Якоб Хофф, муж четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежской лыжницы Терезе Йохауг, взял отпуск за свой счёт до 21 марта следующего года, чтобы помочь супруге подготовиться к чемпионату мира — 2025 в Тронхейме. Он работает анестезиологом в поликлинике.

«Я бы хотел остаться на работе, но мне нужно подумать о её карьере. Осенью Терезе была очень занятой, много времени уходило на переезды, связанные с тренировками. 100 часов тренировок каждый месяц, проекты на других площадках, на которые она продолжает соглашаться. Кроме того, полуторалетняя дочь Кристин не спала по ночам. Так что она злилась на меня и на свои собственные достижения. Был чёткий сигнал о том, что сейчас нужно что-то менять», — приводит слова Хоффа NRK.

Напомним, на открытии сезона в Бейтостолене (Норвегия) 36-летняя Терезе Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. В 2023-м норвежка впервые стала мамой, а в этом году объявила о возвращении в спорт.