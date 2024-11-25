Денис Филимонов одержал победу в коньковом спринте на этапе Кубка России в Вершине Тёи

Российский лыжник Денис Филимонов одержал победу в коньковом спринте в рамках первого этапа Альфа Банк Кубка России в Вершине Тёи. Вторым к финишу пришёл Егор Митрошин. Третье место в гонке занял Савелий Коростелёв.

Отметим, что из гонки выбыли трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов, серебряный призёр чемпионата мира в эстафете Артём Мальцев и олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, победитель и призёр этапов Кубка мира российский лыжник Денис Спицов.

Кубок России, спринт. Финал. Вершина Тёи:

1. Денис Филимонов – 3.09,87

2. Егор Митрошин – отставание +0,39

3. Савелий Коростелёв – +0,59

4. Иван Горбунов – +0,66

5. Данил Нелипа – +1,09

6. Сергей Ардашев – +44,57