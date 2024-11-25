Анастасия Фалеева победила в спринте на этапе Кубка России в Вершине Тёи

Российская лыжница Анастасия Фалеева стала победительницей спринтерской гонки свободным стилем на первом этапе Альфа Банк Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Вершине Тёи. Второй результат показала белорусская лыжница Анна Королёва. Третьей финишировала Алёна Баранова.

Кубок России, спринт. Финал. Вершина Тёи:

1. Анастасия Фалеева – 3.38,50.

2. Анна Королёва (Беларусь) – отставание +0,66.

3. Алёна Баранова – +1,04.

4. Руслана Дьякова – +1,23.

5. Наталья Крамаренко – +1,31.

6. Елизавета Пантрина – +1,33.

Ранее Денис Филимонов одержал победу в мужском коньковом спринте на этапе Кубка России в Вершине Тёи.