Александр Большунов не попал в призы в двух подряд гонках Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов не попал в тройку призёров в двух подряд гонках Альфа Банк Кубка России.

Сегодня, 25 ноября, Большунов выбыл в 1/4 финала конькового спринта в рамках первого этапа Кубка России в Вершине Тёи. Ранее, 23 ноября, российский лыжник занял седьмое место в классической разделке.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.