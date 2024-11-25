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«Какие-то слухи ходят». Елена Вяльбе — о допуске российских лыжников в этом сезоне

«Какие-то слухи ходят». Елена Вяльбе — о допуске российских лыжников в этом сезоне
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не понимает, на какой срок российские лыжники отстранены от международных соревнований, однако ходят слухи о допуске россиян в нынешнем сезоне.

«Пока неясно, на какой срок мы отстранены. Какие-то слухи ходят, что в этом сезоне нам что-то где-то предоставят, разрешат выступать в нейтральном статусе. Но, честно говоря, до Кубка мира осталась неделя, никаких писем никто нам не присылал», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».

Российские лыжники не принимают участие в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

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