Вяльбе: де Кубертен создавал Олимпийские игры не для того, чтобы кто-то создал Олимпиаду-2

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в создании аналога классических Олимпийских игр нет смысла.

«Олимпийские игры в рамках БРИКС? Олимпийские игры другие никто не сможет сделать. Это однозначно. Пьер де Кубертен создавал Олимпийские игры не для того, чтобы кто-то создал Олимпиаду-2 или другие дочки Игр. Так что тут надо смотреть на то, что мы можем получить. Для летних видов есть конкуренция в лёгкой атлетике, в боксе и так далее. У нас это будет Спартакиада народов России, потому что к подиуму мы близко никого не пустим (смеётся).

Да, есть китайцы, которые хорошо катаются на лыжах и участвуют в Олимпийских играх, но они проигрывают нашим лидерам мужчинам на 5-10 км порядка пяти минут. Так что смысла в их присутствии нет. Те спортсмены, которые бегают на Кубке мира и чемпионате мира, к нам не поедут. Они тоже боятся санкций. Поедет только второй и третий эшелон, а это не конкуренция», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».