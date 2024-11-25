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Вяльбе: после финала сезона мне писали иностранцы: «Не верим, что это проходит в России»

Вяльбе: после финала сезона мне писали иностранцы: «Не верим, что это проходит в России»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об общении с иностранцами и их реакции на внутренние российские соревнования.

«Да, грустно, что лыжников в СНГ почти нет. Но мы не грустим, честно скажу. Мы проводим очень крутые соревнования. После финала прошлого сезона мне писали иностранцы, с которыми мы не общались больше года, не считая поздравлений с днём рождения, и говорили, что все смотрят по интернету, все находят трансляции наших соревнований. Они просто были ошеломлены, насколько у нас был крутой сезон, какой у нас был финал. Они прямо писали: «Мы не верим, что это проходит в России».

Кто мне пишет? У меня есть друзья, с которыми мы бегали. Мы до сих пор общаемся с итальянками, немками, финками. А мы не бегаем уже 30 лет. Так жизнь случилась, что вроде бы как мир отвернулся. Отвернулся-то не мир, а отвернулись политики, которые пытаются в мозг каждого человека в своей стране внедрить чип, что Россия — враг. На самом деле простые люди так не думают», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».

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