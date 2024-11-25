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Вяльбе объяснила, почему Игры БРИКС бессмысленны для зимних видов спорта

Вяльбе объяснила, почему Игры БРИКС бессмысленны для зимних видов спорта
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о бессмысленности Игр БРИКС для зимних видов спорта.

«Почему не соревнуемся с азиатами? К сожалению, для зимних видов эти страны не представляют никакого интереса. Там только по фигурному катанию и шорт-треку есть спортсмены в Корее. Лыжников там нет, горнолыжников там нет, саночников там нет. Игры БРИКС — это прекрасно для лета. Там больше конкуренции. А для зимы… По некоторым видам спорта в Азии просто лет людей. Смысл какой? Нулевой», — сказала Вяльбе в интервью каналу «Эмпатия Манучи».

Российские лыжники не принимают участие в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

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