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Вяльбе назвала условие, при котором поедет на ОИ в Италии

Вяльбе назвала условие, при котором поедет на ОИ в Италии
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, в каком случае отправится на Олимпийские игры — 2026.

«Следующая Олимпиада будет проходить в Италии. И, честно сказать, я так люблю Италию, несмотря на то что я не люблю Мелони и ещё n-ное количество политиков из этой страны. Я бы, конечно, съездила в Италию. Но самое главное условие — у нас должен быть флаг и гимн. Все спортсмены, которые реально отобрались на Олимпийские игры, должны туда ехать без всяких деклараций и без всяких отборов, пригласительных билетов и так далее», — сказала Вяльбе в интервью каналу «Эмпатия Манучи».

Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане (Италия).

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