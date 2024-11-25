Елена Вяльбе: любой самый слабый мужчина будет сильнее женщины

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала самый громкий момент летних Олимпийских игр — 2024, которые прошли в Париже (Франция).

«Конечно, самый громкий момент Олимпиады — это бокс, где стопроцентный мужчина избивает девчонок. А сейчас он гордо что-то там в журнале Vogue рекламирует. Когда МОК внёс вот все эти поправочки, что могут не просто мужчина и женщина выступать, а ещё какие-то гендеры, я сразу сказала, что это похороны женского спорта 100%. Я никогда от этого не отрекусь.

Любой самый слабый мужчина будет сильнее женщины, как ты ни крути. Я не говорю про художественную гимнастику, про синхронное плавание. Здесь у них, наверное, мало шансов.

Трансгендеры* для меня — это не женщины, это всё равно мужчины. Я была на трёх Олимпийских играх, и каждый раз у нас брали на определение пола. Он называется секс-контроль. Мы его сдавали, чтобы было определено, что я все-таки женщина, а не мужчина. У тебя берут соскоб, выдёргивают волосы и дают документ, что я являюсь женщиной. У меня даже есть эти идентификационные карточки. Сейчас, получается, этого не надо? Просто записался в женщины и пошёл.

Мы часто начинаем много об этом говорить. Не хочу, чтобы это была как некая реклама для этих людей. Безусловно, у нас тоже есть такие люди, но считаю, что они не совсем здоровые. Наверное, им надо посещать психиатров там или психотерапевтов. Неважно, что они себе там вообразили. Зачем вы всё время насилуете нас ими, зачем вы всё время призываете, что мы должны быть к ним толерантны? Я не хочу быть к ним толерантна. Мне кажется, было бы лучше, если бы четыре года назад Бах сказал: «Хорошо, у нас есть Олимпийские игры, у нас есть Паралимпийские игры. Пускай будут гендерные Олимпийские игры». Наверняка у них бы были зрители какие-то, а люди соревновались бы среди подобных. Это было бы справедливо», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.