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«Какая-то вакханалия». Елена Вяльбе — об открытии Олимпиады-2024

«Какая-то вакханалия». Елена Вяльбе — об открытии Олимпиады-2024
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о скандальной церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024, которые прошли в Париже (Франция).

«Церемония открытия Олимпийских Игр в Париже подтверждает, что у них куда-то исчезли мозги. Не знаю, какие сквозняки их сдули. Вообще у людей просто ничего святого нет. Там уже давным-давно никто не верит в бога. А он всё-таки есть, и он всё видит. И я надеюсь, что им за это рано или поздно прилетит. Потому что так издеваться просто нельзя. Это была какая-то вакханалия, акт сатанизма», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».

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