Елена Вяльбе рассказала, в чём не согласна с Владимиром Путиным

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, в каком вопросе не согласна с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В связи с тем, что у нас нет такой единой какой-то политики, президент говорит, что спортсмен должен сам решить, ехать или нет. С этим я не согласна, кстати. Наверное, это единственное, в чём я не согласна с нашим Владимиром Владимировичем.

Я считаю, что должна быть политика партии. Либо мы продаёмся и едем, предаём свою страну, предаём ребят, которые сейчас борются за нашу жизнь вообще и, возможно, даже за наше существование всей страны. Либо мы им благодарны и вместе с ними. Не в окопе, конечно, но мы солидарны с тем, что наш флаг — не просто стяг и полотно из триколора, а настоящий флаг, за который каждый борется по-своему», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».