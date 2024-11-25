Вяльбе — о недопуске россиян: трагедия — это когда близкий умер. Всё остальное — горечь

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что отсутствие для российских спортсменов возможности выступать на международной арене — это не трагедия.

«Безусловно, это горько, но это не горе. Каждый из них всё равно занимается своим любимым делом. Ему за это платят зарплату. Да, он не приезжает на международные старты, но он бегает, прыгает, катается и плавает внутри страны. И есть часть людей, которая даже стала больше зарабатывать внутри России, чем могла бы это сделать на международной арене. Мне кажется, трагедия — это когда близкий умер. Всё остальное — это горечь, которую можно пережить.

Все равно спорт — это профессия. Конечно, все хотят стать олимпийским чемпионом. Но олимпийскому чемпиону потом тоже надо смотреть людям в глаза. Вот это не нужно забывать никакому спортсмену», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».