Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе — о недопуске россиян: трагедия — это когда близкий умер. Всё остальное — горечь

Вяльбе — о недопуске россиян: трагедия — это когда близкий умер. Всё остальное — горечь
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что отсутствие для российских спортсменов возможности выступать на международной арене — это не трагедия.

«Безусловно, это горько, но это не горе. Каждый из них всё равно занимается своим любимым делом. Ему за это платят зарплату. Да, он не приезжает на международные старты, но он бегает, прыгает, катается и плавает внутри страны. И есть часть людей, которая даже стала больше зарабатывать внутри России, чем могла бы это сделать на международной арене. Мне кажется, трагедия — это когда близкий умер. Всё остальное — это горечь, которую можно пережить.

Все равно спорт — это профессия. Конечно, все хотят стать олимпийским чемпионом. Но олимпийскому чемпиону потом тоже надо смотреть людям в глаза. Вот это не нужно забывать никакому спортсмену», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».

Материалы по теме
Елена Вяльбе рассказала, в чём не согласна с Владимиром Путиным
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android