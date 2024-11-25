«Обескуражена». Елена Вяльбе — о вручении паралимпийцам государственных наград

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что была удивлена вручением государственных наград спортсменам, которые выступили на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Я очень уважаю наших паралимпийцев, их пригласили практически всех на Паралимпиаду в Париже. Они были страшно просто обижены и унижены, когда их выкинули из Китая. Они уже были там, на Паралимпиаде, в Китае, и им пришлось собраться и уехать.

Сейчас наши паралимпийцы были в Париже без флага и гимна. Там их 90 с чем-то человек пригласили, они все поехали. В России им дали государственные награды, им дали премии. И я немножко как бы обескуражена. Тогда нафига я топлю своим спортсменам, говорю, что вы должны быть настоящими сыновьями своей страны? Мы должны быть сейчас все сплочёнными. А что это такое? Они едут без флага», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».