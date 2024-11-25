«Очень странный человек». Вяльбе рассказала о своём отношении к Губерниеву

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как относится к известному комментатору и ведущему Дмитрию Губерниеву, который не раз резко реагировал на деятельность Вяльбе.

«Последний раз я о нём говорила три года назад. Как только мне кто-то задаёт вопрос про Дмитрия Губерниева, я сразу же говорю: «Перейдём к следующему вопросу». Из моих уст не должна звучать эта фамилия, иначе завтра будет ещё больше, и я буду конченой сволочью в очередной раз. Просто я пытаюсь сделать так, чтобы я не давала больше ему повода за счёт меня получать какие-то рейтинги, антирейтинги, где он лидирует среди всех журналистов. Он реально очень странный человек, но профессионал в своей области. Я ни разу в жизни нигде его в этом плане не обидела, не оскорбила и не унизила. Никогда.

Мне кажется, всё-таки любой профессионал не должен переходить на оскорбления в эфирах, что он делает достаточно часто. Если ты профессионал в своём деле, то, наверное, не стоит прилюдно давать оценку деятельности других людей, в чьей профессии ты ничего не понимаешь. Это его не красит. Я помню молодого Губерниева. Я помню, как он говорил, что хотел бы быть как Николай Николаевич Озеров. Озеров себе никогда в жизни ничего подобного бы не позволил 100%. Я просто для себя решила, что не реагирую на всякие гадости. Для него это тоже не очень хорошо», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».