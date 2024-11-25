«Он пишет, что им тяжело морально». Петтер Нортуг — об общении с Александром Большуновым

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг рассказал, что поддерживает связь с трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира российским лыжником Александром Большуновым.

«Поддерживаю с ними связь по WhatsApp или в «Телеграме». Приятно получать свежие новости о том, что происходит в России в области лыжных гонок. Это большая лыжная страна. Конечно, они находятся в немного сложной ситуации, когда они отстранены от соревнований.

В основном он [Александр Большунов] пишет, что им тяжело морально, что не так легко выходить и тренироваться. Он делает работу, но не делает её со «страстью». Он тренируется, потому что должен, и всё. Я это понимаю.

Думаю, я бы справился с этим очень плохо. Был бы расстроен и подавлен. Это сильно повлияло бы на мою концентрацию на тренировках. В конце концов, тренировки отошли бы на второй план, по крайней мере, если у вас есть семья, как у него. Это произошло бы довольно быстро, когда ты понимаешь, что не сможешь выйти в мир и соревноваться с лучшими и тебе не позволят бороться за медали», — приводит слова Нортуга Nettavisen.