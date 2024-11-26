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«Нельзя, как страус, прятать голову в песок». Бородавко — о состоянии Большунова

«Нельзя, как страус, прятать голову в песок». Бородавко — о состоянии Большунова
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос, стоило ли Александру Большунову, который находится не в оптимальной форме из-за болезней, выходить на гонки первого этапа Кубка России.

«Если с организмом на данный момент всё нормально, но просто не проделана определённая работа, нельзя, как страус, прятать голову в песок и думать, что сейчас само всё пройдёт и вернётся на прежний уровень. Нет. Не пройдёт и не вернётся. Но Саша голову и не прячет. Если длительное время не было скоростной работы, мышцы теряют тренированность на высоких пульсах и высокой мощности.
Нужно делать определённую скоростную работу, чтобы мышцы вновь адаптировались. Здесь только один путь, и другого я не вижу – только через старты, когда есть контактная борьба и когда он может потерпеть. Хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее, но чудес не бывает, всё зависит только от его организма. Уверен, что с каждой гонкой уровень его работоспособности будет повышаться. Это проблема мышечного характера – Саша не добирает в гонках до своего максимального пульса 10-12 ударов», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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