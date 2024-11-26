Екатерина Смирнова выиграла гонку 10 км свободным стилем на 1-м этапе Кубка России

Представительница Тюмени Екатерина Смирнова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем, которая прошла в рамках первого этапа Альфа Банк Кубка России в Вершине Тёи. Результат Смирновой — 25,03,1.

Второе место заняла москвичка Арина Каличева, её отставание составило 0,08 секунд. Третье место за Алиной Пеклецовой из Вологды- +0,17.

Женщины, Кубок России, гонка на 10 км свободным стилем, результаты: