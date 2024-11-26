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Екатерина Смирнова выиграла гонку 10 км свободным стилем на 1-м этапе Кубка России

Екатерина Смирнова выиграла гонку 10 км свободным стилем на 1-м этапе Кубка России
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Представительница Тюмени Екатерина Смирнова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем, которая прошла в рамках первого этапа Альфа Банк Кубка России в Вершине Тёи. Результат Смирновой — 25,03,1.

Второе место заняла москвичка Арина Каличева, её отставание составило 0,08 секунд. Третье место за Алиной Пеклецовой из Вологды- +0,17.

Женщины, Кубок России, гонка на 10 км свободным стилем, результаты:

  1. Екатерина Смирнова (Тюмень) — 25,03,1.
  2. Арина Каличева (Москва) +0,08.
  3. Алина Пеклецова (Вологда) +0,17.
  4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +0,18.
  5. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +0,21.
  6. Мария Истомина (Москва) +0,22.
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