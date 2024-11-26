Денис Спицов выиграл разделку на 15 км в рамках Кубка России, Большунов — на втором месте
Лыжник из Тюменской области Денис Спицов одержал победу в гонке на 15 км раздельным стартом в рамках первого этапа Альфа Банк Кубка России в Вершине Тёи. 15-километровую дистанцию свободным стилем он преодолел за 32 минуты 38,6 секунды.
Второе время показал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Республику Татарстан. Он отстал от победителя на 9 секунд. Бронзовую медаль завоевал другой представитель Тюменского региона, Артём Мальцев.
Лыжи. Кубок России. Мужчины, гонка на 15 км раздельным стартом, свободный стиль:
- Денис Спицов (Тюменская область) — 32.38,6 секунды.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — отставание 9,2.
- Артём Мальцев (Тюменская область) +12,1.
- Андрей Сахаров (Костромская область) +19,7.
- Дмитрий Жуль (Красноярский край) +30,5.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) +34,2.
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