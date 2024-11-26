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Илья Семиков не стартовал в гонке на 15 км в рамках первого этапа Кубка России

Илья Семиков не стартовал в гонке на 15 км в рамках первого этапа Кубка России
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Российский лыжник Илья Семиков, представляющий Республику Коми, не вышел на старт гонки на 15 км раздельным стартом в рамках первого этапа Альфа Банк Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи из-за проблем со спиной.

В данный момент спортсмены ведут борьбу за победу в последней гонке первого этапа Кубка России.

Напомним, 19 ноября Семиков стал победителем гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на соревнованиях «Кубок Хакасии» в Вершине Тёи, превзойдя в том числе результат трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. 31-летний Семиков — призёр этапов Кубка мира в эстафетных гонках, чемпион России 2016 года в гонке на 70 км.

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