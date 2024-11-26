«Ждали?» Большунов опубликовал фото со Спицовым и Мальцевым

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов опубликовал фотографию с призёрами гонки на 15 км с раздельного старта свободным стилем в рамках первого этапа Альфа Банк Кубка России в Вершине Тёи. Снимком спортсмен поделился в своём телеграм-канале.

Победу одержал Денис Спицов, Большунов занял второе место (отставание 9,2). Тройку призёров замкнул Артём Мальцев (+19,2).

Фото: Из личного архива Большунова

«Ждали? А мы уже здесь!» — написал Большунов.

Победительницей гонки среди женщин на 10 км свободным стилем в Вершине Тёи стала Екатерина Смирнова. Второе место заняла Арина Каличева. Тройку призёров замкнула Алина Пеклецова.