«Он постепенно набирает форму». Елена Вяльбе — о Большунове на 1-м этапе КР в Вершине Тёи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на первом этапе Альфа-Банк Кубка России, проходившем в Вершине Тёи (Республика Хакасия).

«Призовое место, безусловно, сейчас очень важно для Саши в эмоциональном плане. Потому что когда ты встаёшь на пьедестал почёта, то тебе уже становится полегче, по сравнению с теми гонками, когда ты был далеко от него. И настроение у спортсмена меняется в лучшую сторону.

Большунов постепенно набирает форму. Саша просто ещё не делал скоростных тренировок, не продышался, потому что он болел, а потом надо было тренироваться. Объемы-то сделаны, но у нас циклический вид спорта и на одних объемах быстро не побежишь. Я уверена, что все у него будет нормально, ведь сезон только начинается», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Напомним, Большунов на этапе в Вершине Тёи занял седьмое место в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем, в спринте не смог квалифицироваться в полуфинальные забеги, а в 15-километровой разделке коньковым ходом завоевал серебряную медаль.