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«Это повлияет на мою карьеру». Йоханнес Клебо объявил о пресс-конференции перед этапом КМ

«Это повлияет на мою карьеру». Йоханнес Клебо объявил о пресс-конференции перед этапом КМ
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что за день до старта первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия) проведёт пресс-конференцию.

«Как вы знаете, я очень любопытен относительно того, что касается лыжных гонок. И стоит исследовать всё интересное, что появляется в этой сфере. Летом и осенью для меня открылась одна интересная дверь. Это повлияет на мою карьеру лыжника и является не только захватывающим, но также имеет существенную ценность для моей профессиональной жизни в будущем», — приводит слова лыжника NRK.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Руке стартует 29 ноября. Напомним, на прошлой неделе 28-летний Йоханнес Клебо выиграл спринт и гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на домашнем турнире в Бейтостолене, который считается открытием мирового сезона у лыжников.

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