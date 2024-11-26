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Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира

Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира
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Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила состав команд на первый этап Кубка мира сезона-2024/2025. Он пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в Руке (Финляндия).

В программе этапа — гонка с раздельным стартом на 10 км, спринт и масс-старт на 20 км. Отметим, что дистанции у мужчин и у женщин будут одинаковые.

Женщины: Эбба Андерссон, Майя Дальквист, Йоханна Хагстрём, Моа Илар, Фрида Карлссон, Эмма Рибом, Марта Розенберг, Линн Сван, Йонна Сундлинг.

Мужчины: Эдвин Ангер, Йенс Бурман, Эмиль Даниэльссон, Йохан Экберг, Трульс Гиссельман, Маркус Грате, Калле Хальфварссон, Юхан Хегстрём, Густав Кварнбринк, Вильям Порома, Монс Скоглунд, Оскар Свенссон.

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