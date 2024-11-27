Шведская лыжница Эбба Андерссон призналась, что её не пустили в ночной клуб Стокгольма

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон поделилась забавным моментом, который с ней произошёл в это межсезонье. Спортсменку отказались пускать в стокгольмский ночной клуб. SVT пишет, что она планировала обойти очередь на входе.

— Есть период в году, маленькое окошко, когда можно не думать о том, сколько времени на часах и что уже пора ложиться спать. Но вечеринка прошла не так, как планировалось.

— Это правда, что вам запретили доступ в ночной клуб?

— Да, это так! — сказала Андерссон в интервью SVT.

Ранее Андерссон одержала уверенную победу в разделке на 10 км свободным стилем в рамках открытия лыжного сезона в Швеции, который проходит в Бруксвалларне.