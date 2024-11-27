Петтер Нортуг может выступить на Олимпиаде-2026 под флагом Лихтенштейна

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил о возможности выступления на Олимпиаде-2026 под флагом Лихтенштейна. Он отметил, что сборную этого государства возглавляет российский лыжник Илья Черноусов.

– Если я поеду на ОИ в следующем году, от какой страны, как ты думаешь, будет проще всего квалифицироваться?

– Турция.

– Или Лихтенштейн? Тогда, думаю, путь на ОИ-2026 возможен. Мне кажется, нам туда нужно.

– Ты всерьёз это рассматриваешь?

– Да.



– Охотишься за гражданством?

– Да-да.



– И Лихтенштейн в этом вопросе лидирует?

– Лихтенштейн выглядит привлекательно. У них есть лыжная федерация. И знаете, кто тренирует сборную? Он взял медаль в марафоне в Сочи – Илья Черноусов. Он там тренер. Может быть, это шанс на следующую Олимпиаду. Лихтенштейн близок к Альпам. Это центр, если хочешь тренироваться. Быстро добираться до всего, чего угодно, — приводит слова Нортуга TV2.

Ранее Нортуг рассказал, что поддерживает связь с российским лыжником Александром Большуновым.