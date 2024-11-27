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Петтер Нортуг может выступить на Олимпиаде-2026 под флагом Лихтенштейна

Петтер Нортуг может выступить на Олимпиаде-2026 под флагом Лихтенштейна
Петтер Нортуг
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Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил о возможности выступления на Олимпиаде-2026 под флагом Лихтенштейна. Он отметил, что сборную этого государства возглавляет российский лыжник Илья Черноусов.

– Если я поеду на ОИ в следующем году, от какой страны, как ты думаешь, будет проще всего квалифицироваться?

Турция.
– Или Лихтенштейн? Тогда, думаю, путь на ОИ-2026 возможен. Мне кажется, нам туда нужно.
– Ты всерьёз это рассматриваешь?
– Да.

– Охотишься за гражданством?
– Да-да.

– И Лихтенштейн в этом вопросе лидирует?
– Лихтенштейн выглядит привлекательно. У них есть лыжная федерация. И знаете, кто тренирует сборную? Он взял медаль в марафоне в Сочи – Илья Черноусов. Он там тренер. Может быть, это шанс на следующую Олимпиаду. Лихтенштейн близок к Альпам. Это центр, если хочешь тренироваться. Быстро добираться до всего, чего угодно, — приводит слова Нортуга TV2.

Ранее Нортуг рассказал, что поддерживает связь с российским лыжником Александром Большуновым.

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