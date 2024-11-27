Тренер Лихтенштейна Черноусов отреагировал на возможный переход в сборную Петтера Нортуга

Российский и швейцарский лыжник Илья Черноусов прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона и 13-кратного чемпиона мира Петтера Нортуга о возможном выступлении на ОИ-2026 за Лихтенштейн. Дело в том, что Черноусов возглавляет сборную этой страны по лыжным гонкам.

«Прямо сейчас не могу так много сказать, но лично я всегда Петтеру рад», – приводит слова Черноусова Dagbladet.

Ранее о такой возможности заявил сам спортсмен. Норвежец рассказал, что переход в Лихтенштейн увеличивает шансы для его участия в миланской Олимпиаде. О следующем олимпийском цикле до Игр-2030 во французских Альпах Петтер Нортуг уже не задумывается.