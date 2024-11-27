Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Диггинс заявила, что возвращение Йохауг — хороший пример для молодых лыжниц

Диггинс заявила, что возвращение Йохауг — хороший пример для молодых лыжниц
Джессика Диггинс
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, обладательница Кубка мира американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, что возвращение норвежской титулованной лыжницы Терезе Йохауг является положительным примером для ещё молодых спортсменок.

«Я думаю, что очень круто, особенно для молодых девушек, видеть, что профессиональный женский спорт может развиваться так, как удобно вам и вашей жизни. Завершить карьеру, создать семью, а потом вернуться участвовать в гонках после 30 лет… Думаю, это здорово, что молодые девушки это видят», — приводит слова Диггинс пресс-служба МОК.

Напомним, на открытии сезона в Бейтостолене (Норвегия) 36-летняя Терезе Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. В 2023-м норвежка впервые стала мамой, а в этом году объявила о возвращении в спорт.

Материалы по теме
Петтер Нортуг может выступить на Олимпиаде-2026 под флагом Лихтенштейна
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android