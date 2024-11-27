Диггинс заявила, что возвращение Йохауг — хороший пример для молодых лыжниц

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, обладательница Кубка мира американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, что возвращение норвежской титулованной лыжницы Терезе Йохауг является положительным примером для ещё молодых спортсменок.

«Я думаю, что очень круто, особенно для молодых девушек, видеть, что профессиональный женский спорт может развиваться так, как удобно вам и вашей жизни. Завершить карьеру, создать семью, а потом вернуться участвовать в гонках после 30 лет… Думаю, это здорово, что молодые девушки это видят», — приводит слова Диггинс пресс-служба МОК.

Напомним, на открытии сезона в Бейтостолене (Норвегия) 36-летняя Терезе Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. В 2023-м норвежка впервые стала мамой, а в этом году объявила о возвращении в спорт.