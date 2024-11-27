Джессика Диггинс: моя бабушка тренируется, чтобы болеть за меня на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, обладательница Кубка мира американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, что её бабушка готовится поддерживать внучку на зимней Олимпиаде-2026 в Милане (Италия). Для этого женщина занимается на степпере. Бабушка Бетти уже поддерживала спортсменку на Играх в Сочи (2014) и Пхёнчхане (2018).

«Моя бабушка тренируется на степпере в своём спортзале в Аризоне, чтобы быть готовой бегать по холмам и болеть за меня. Это семейное дело меня очень мотивирует», — приводит слова Диггинс пресс-служба МОК.

33-летняя Джессика Диггинс — олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте (вместе с Киккан Рэндалл), обладательница серебряной и бронзовой медалей на Олимпиаде-2020 в Пекине (Китай) и двукратная чемпионка мира (2013-й — командный спринт, 2023-й — индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем).