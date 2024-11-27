Кубок России по лыжным гонкам — 2024/2025: расписание второго этапа в Вершине Тёи

С 1 по 4 декабря в Вершине Тёи (Республика Хакасия) состоится второй этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

1 декабря, воскресенье:

6:00 мск. 10 км, классический стиль. Женщины.

8:00 мск. 10 км, классический стиль. Мужчины.

2 декабря, понедельник:

6:00 мск. Спринт, классический стиль. Квалификация.

8:00 мск. Спринт, классический стиль. 1/4 финала, полуфиналы, финалы.

4 декабря, среда:

6:00 мск. Масс-старт 20 км, свободный стиль. Женщины.

8:00 мск. Масс-старт 20 км, свободный стиль. Мужчины.

Первый этап Кубка России проходил с 24 по 26 ноября в Вершине Тёи.