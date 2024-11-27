Кубок России по лыжным гонкам — 2024/2025: расписание второго этапа в Вершине Тёи
С 1 по 4 декабря в Вершине Тёи (Республика Хакасия) состоится второй этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
- 1 декабря, воскресенье:
6:00 мск. 10 км, классический стиль. Женщины.
8:00 мск. 10 км, классический стиль. Мужчины.
- 2 декабря, понедельник:
6:00 мск. Спринт, классический стиль. Квалификация.
8:00 мск. Спринт, классический стиль. 1/4 финала, полуфиналы, финалы.
- 4 декабря, среда:
6:00 мск. Масс-старт 20 км, свободный стиль. Женщины.
8:00 мск. Масс-старт 20 км, свободный стиль. Мужчины.
Первый этап Кубка России проходил с 24 по 26 ноября в Вершине Тёи.
Материалы по теме
Комментарии