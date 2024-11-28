12 лыжников из России выступят на Российско-китайских играх в январе

Стал известен состав России по лыжным гонкам на Российско-китайские игры, которые пройдут с 8 по 14 января 2025 года в Южно-Сахалинске.

Женщины: Руслана Дьякова, Анна Корякова, Зарина Кутлумбаева, Анна Плечева, Арина Рощина, Полина Тарунова.

Мужчины: Андрей Сахаров, Платон Исламшин, Павел Козадаев, Вячеслав Мамичев, Арсений Поздеев, Дмитрий Пузанов.

В программе лыжных гонок будет разыграно шесть комплектов наград. Всего на Российско-китайских играх примут участие более 200 сильнейших спортсменов России и Китая. Пройдут соревнования по девяти видам спорта — кёрлинг, шорт-трек, фигурное катание, горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина.