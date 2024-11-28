Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

12 лыжников из России выступят на Российско-китайских играх в январе

12 лыжников из России выступят на Российско-китайских играх в январе
Комментарии

Стал известен состав России по лыжным гонкам на Российско-китайские игры, которые пройдут с 8 по 14 января 2025 года в Южно-Сахалинске.

Женщины: Руслана Дьякова, Анна Корякова, Зарина Кутлумбаева, Анна Плечева, Арина Рощина, Полина Тарунова.

Мужчины: Андрей Сахаров, Платон Исламшин, Павел Козадаев, Вячеслав Мамичев, Арсений Поздеев, Дмитрий Пузанов.

В программе лыжных гонок будет разыграно шесть комплектов наград. Всего на Российско-китайских играх примут участие более 200 сильнейших спортсменов России и Китая. Пройдут соревнования по девяти видам спорта — кёрлинг, шорт-трек, фигурное катание, горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина.

Материалы по теме
Большунов на старте сезона проигрывает гонку за гонкой. Но этому есть простое объяснение
Большунов на старте сезона проигрывает гонку за гонкой. Но этому есть простое объяснение
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android