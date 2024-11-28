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Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 1-й этап: расписание гонок, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 1-й этап: расписание гонок, где смотреть
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С 29 ноября по 1 декабря в Руке (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.

29 ноября, пятница

12:00 мск. 10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины;

14:40 мск. 10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины.

30 ноября, суббота

11:00 мск. Спринт, классический стиль, мужчины и женщины (квалификация);

13:30 мск. Спринт, классический стиль, мужчины и женщины (финалы).

1 декабря, воскресенье

11:30 мск. 20 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины;

13:25 мск. 20 км, масс-старт, свободный стиль, женщины.

Трансляции гонок доступны к просмотру на телеканалах субхолдинга «Матч».

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