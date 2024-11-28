Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 1-й этап: расписание гонок, где смотреть

С 29 ноября по 1 декабря в Руке (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.
29 ноября, пятница
12:00 мск. 10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины;
14:40 мск. 10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины.
30 ноября, суббота
11:00 мск. Спринт, классический стиль, мужчины и женщины (квалификация);
13:30 мск. Спринт, классический стиль, мужчины и женщины (финалы).
1 декабря, воскресенье
11:30 мск. 20 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины;
13:25 мск. 20 км, масс-старт, свободный стиль, женщины.
Трансляции гонок доступны к просмотру на телеканалах субхолдинга «Матч».