Стала известна программа лыжных гонок на Российско-китайских молодёжных зимних играх

С 9 по 13 января 2025 года пройдут IV Российско-китайские молодёжные зимние игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием программы лыжных гонок.

10 января:

03:00 мск. Классический стиль 10 км (юниорки);

04:00 мск. Классический стиль 15 км (юниоры).

11 января:

03:00 мск. Эстафета 4х5 км (юниорки);

04:30 мск. Эстафета 4х7,5 км (юниоры).

13 января:

03:00 мск. Свободный стиль 10 км (юниорки);

04:00 мск. Свободный стиль 15 км (юниоры).

Соревнования пройдут в январе 2025 года в Южно-Сахалинске по 10 видам спорта: лыжные гонки, шорт-трек, фигурное катание, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, ски-альпинизм.