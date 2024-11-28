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Александр Большунов рассказал, в каком возрасте осознал, что лыжни — это его дело

Александр Большунов рассказал, в каком возрасте осознал, что лыжни — это его дело
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов рассказал, как пришёл к решению заниматься лыжными гонками профессионально.

— Вы в каком возрасте поняли, что лыжи — это ваше дело? Осознание когда наступило?
— С отцом, когда мы выезжали на первые соревнования различного уровня, допустим, сначала это были школьные соревнования, потом районные, потом областные. И на этих всех соревнованиях мне с первой попытки удавалось их всех выиграть. Поэтому здесь уже, наверное, было заложено, что нужно идти в этом направлении.

После девятого класса, когда был выбор идти до одиннадцатого учиться, поступать в институт, либо после девятого идти в колледж Олимпийского резерва, который направлен именно на спортивную подготовку. И родители тогда сказали, выбирай. Я говорю, я хочу здесь не то, чтобы себя попробовать, а вижу [себя здесь]. И вот поступил в колледж, тем самым было больше времени на тренировок. Другого варианта не было, чтобы уже куда-то сворачивать, поэтому только спорт и высокие цели перед собой, — сказал Большунов в интервью «РТС-Новости».

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