Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Неповторимо. Незабываемо». Александр Большунов — об эмоциях от победы на Олимпиаде

«Неповторимо. Незабываемо». Александр Большунов — об эмоциях от победы на Олимпиаде
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов ответил, с чем можно сравнить эмоции после победы на Олимпиаде.

— Рекордов вы много поставили в истории российского и даже советского спорта. Какие вообще чувства испытывает человек, стоя на олимпийском пьедестале? С чем можно сравнить это состояние? Вы для себя с чем можете ассоциировать?
— Да ни с чем. Уже я забыл. Ну, это неповторимо. Я говорю, я забыл, но на самом деле это незабываемо, потому что это нереальные эмоции, особенно когда ты достигаешь верхней ступени. Олимпийские игры — именно та вершина, которая сложно покоряется. Нужно быть не только сильным спортсменом, но ещё есть много других факторов, которые решают. Не каждый сможет справиться с эмоциями, чтобы вот именно на Олимпийских играх показать результат.

В принципе, Олимпийские игры — это же тот же старт, что и Кубок мира, те же соперники, здесь нет ничего нового, нужно стараться относиться достаточно спокойно. Если будешь мандражировать, то ты уже проиграл гонку. 100% это уже всё, до свидания, — сказал Большунов в интервью «РТС-Новости».

Материалы по теме
Александр Большунов рассказал, в каком возрасте осознал, что лыжи — это его дело
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android