«Неповторимо. Незабываемо». Александр Большунов — об эмоциях от победы на Олимпиаде

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов ответил, с чем можно сравнить эмоции после победы на Олимпиаде.

— Рекордов вы много поставили в истории российского и даже советского спорта. Какие вообще чувства испытывает человек, стоя на олимпийском пьедестале? С чем можно сравнить это состояние? Вы для себя с чем можете ассоциировать?

— Да ни с чем. Уже я забыл. Ну, это неповторимо. Я говорю, я забыл, но на самом деле это незабываемо, потому что это нереальные эмоции, особенно когда ты достигаешь верхней ступени. Олимпийские игры — именно та вершина, которая сложно покоряется. Нужно быть не только сильным спортсменом, но ещё есть много других факторов, которые решают. Не каждый сможет справиться с эмоциями, чтобы вот именно на Олимпийских играх показать результат.

В принципе, Олимпийские игры — это же тот же старт, что и Кубок мира, те же соперники, здесь нет ничего нового, нужно стараться относиться достаточно спокойно. Если будешь мандражировать, то ты уже проиграл гонку. 100% это уже всё, до свидания, — сказал Большунов в интервью «РТС-Новости».