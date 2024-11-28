Йоханнес Клебо подписал контракт с производителем для смазки лыж. Он получит свой бренд

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо подписал долгосрочный контракт о сотрудничестве с финским производителем материалов для смазки лыж Vauhti. Об этом сообщает Nettavisen.

Титулованный норвежец получит свой бренд под названием Fartskongen av Vauhti (Король скорости Vauhti). Ранее Клебо заявил, что это решение повлияет на его карьеру лыжника.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Руке стартует завтра, 29 ноября. Напомним, на прошлой неделе 28-летний Йоханнес Клебо выиграл спринт и гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на домашнем турнире в Бейтостолене, который считается открытием мирового сезона у лыжников.