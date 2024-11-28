Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо подписал контракт с производителем для смазки лыж. Он получит свой бренд

Йоханнес Клебо подписал контракт с производителем для смазки лыж. Он получит свой бренд
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо подписал долгосрочный контракт о сотрудничестве с финским производителем материалов для смазки лыж Vauhti. Об этом сообщает Nettavisen.

Титулованный норвежец получит свой бренд под названием Fartskongen av Vauhti (Король скорости Vauhti). Ранее Клебо заявил, что это решение повлияет на его карьеру лыжника.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Руке стартует завтра, 29 ноября. Напомним, на прошлой неделе 28-летний Йоханнес Клебо выиграл спринт и гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на домашнем турнире в Бейтостолене, который считается открытием мирового сезона у лыжников.

Материалы по теме
«Это повлияет на мою карьеру». Йоханнес Клебо объявил о пресс-конференции перед этапом КМ
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android