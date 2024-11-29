Вик Уайлд: понимаю критику Дегтярёва, но он не был спортсменом элитного уровня

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года, российский сноубордист Вик Уайлд отреагировал на мнение министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, который осудил отечественных спортсменов, согласившихся сменить спортивное гражданство и выступать под флагом другой страны в условиях международных санкций.

«Я понимаю его критику, он не был спортсменом элитного уровня и, вероятно, не понимает, насколько сильна мечта спортсмена стать олимпийским чемпионом. Большинство спортсменов, которые стремятся стать чемпионами, сделают всё возможное для того, чтобы достичь своей цели, и смена спортивного гражданства не является исключением.

Я не критикую Дегтярёва за его слова. Он министр спорта, он хочет сохранить спортсменов в России, и это действительно сложная ситуация в нынешних условиях. Но если бы я был министром спорта, я бы попробовал другой подход. Вместо того чтобы осуждать уехавших спортсменов, я бы дал им знать, что Россия поддержит их, если они решат вернуться и выступать за свою родину и, надеюсь, станут олимпийскими чемпионами России», — приводит слова Уайлда Metaratings.ru.