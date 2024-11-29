Стали известны стартовые номера Йохауг, Диггинс и Карлссон в первой гонке сезона на КМ

Сегодня, 29 ноября, в 12:00 по московскому времени в финской Руке начнётся Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2024/2025. Соревнования откроются женской гонкой на 10 км классическим стилем. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом и номерами, под которыми на трассу отправятся ведущие лыжницы планеты.

Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. Первый этап, Рука (Финляндия).

10 км, классический стиль. Старт-лист:

6. Джулия Керн (США).

14. Тириль Уднес Венг (Норвегия).

24. Терезе Йохауг (Норвегия).

26. Лотте Уднес Венг (Норвегия).

30. Криста Пярмякоски (Финляндия).

32. Рози Бреннан (США).

34. Керрту Нисканен (Финляндия).

36. Йонна Сундлинг (Швеция).

38. Хейди Венг (Норвегия).

40. Эбба Андерссон (Швеция).

44. Линн Сван (Швеция).

46. Фрида Карлссон (Швеция).

48. Эмма Рибом (Швеция).

50. Тереза Штадлобер (Австрия).

52. Софи Локли (США).

54. Джессика Диггинс (США).

60. Виктория Карль (Германия).

Следом на старт гонки классикой на 10 км выйдут мужчины. Начало этого соревнования в 14:40 мск.