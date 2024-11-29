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Клебо получил 68-й стартовый номер на первую гонку КМ, Нисканен уйдёт 64-м

Клебо получил 68-й стартовый номер на первую гонку КМ, Нисканен уйдёт 64-м
Йоханнес Хёсфлот Клебо
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Сегодня, 29 ноября, в 14:40 по московскому времени в финской Руке продолжится Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2024/2025. На старт гонки на 10 км классическим стилем выйдут мужчины. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом и номерами, под которыми на трассу отправятся ведущие лыжники планеты.

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. 1-й этап, Рука (Финляндия).
10 км, классический стиль. Старт-лист:

7. Франческо де Фабиани (Италия).
11. Бен Огден (США).
18. Эмиль Иверсен (Норвегия).
28. Ришар Жув (Франция).
37. Жуль Шаппа (Франция).
39. Калле Хальфварссон (Швеция).
44. Вильям Порома (Швеция).
46. Пол Голберг (Норвегия).
48. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).
50. Гус Шумахер (США).
56. Эрик Вальнес (Норвегия).
58. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).
64. Ийво Нисканен (Финляндия).
66. Федерико Пеллегрино (Италия).
68. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия).
70. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 ноября 2024, пятница. 14:40 МСК
Не началось
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2024/2025
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