«Пусть давление ощущают остальные». Йохауг — о настрое перед этапом Кубка мира в Руке

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала своё возвращение на крупные международные соревнования перед этапом Кубка мира в финской Руке.

«Боже мой, что я делаю?!!! Сколько же всего произошло за последние два года. Я вышла замуж, родила ребёнка и сделала много других вещей в своей жизни. Но я всё ещё скучаю по лыжной семье и соревнованиям. Я действительно с нетерпением жду встречи с девушками из других стран.

Я не думаю, что сегодня я непременно выиграю. Конечно, я отдам все силы. Но, учитывая всё то, через что я прошла, я не рассчитываю на то, что непременно стану первой. Много времени прошло за те два года, пока меня не было. Раньше у меня было 1300-1400 тренировочных часов. Сейчас таких объёмов у меня нет.

Нет, я не чувствую на себе особого давления. Пусть его ощущают остальные. Я отсутствовала два года, забеременела и родила маленькую девочку. В августе я решила вернуться и отдать все силы ради чемпионата мира в Тронхейме. Особенно ради гонки на 50 км.

Мне нравится идти по своему собственному пути и находить для себя мотивацию. Меня будоражит мандраж перед соревнованиями. Я очень рада вернуться в лыжную семью и чувствую, что здесь моё место. Я очень рада, что у меня есть возможность заниматься тем, что я люблю», — приводит слова Йохауг Dagbladet.